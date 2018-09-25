В Литве на форуме ассоциаций бизнеса обсуждаются возможности расширения экспорта в Беларусь

25 сентября, Вильнюс /БЕЛТА - ЭЛЬТА/. В Министерстве хозяйства Литвы 25 сентября проводится форум ассоциаций бизнеса, посвященный белорусскому рынку.
Участие в форуме принимает посол Литвы в Беларуси, атташе Литвы по вопросам коммерции в Беларуси. Планировалась организация телеконференции с Белорусской универсальной товарной биржей.
Подобные форумы раз в месяц организуются Министерством хозяйства Литвы и ассоциациями бизнеса. Они помогают стимулировать масштаб роста экспорта в разные страны и находить новые формы его развития.
Во время мероприятий обеспечивается конференц-связь с одним из коммерческих атташе Литвы, который представляет актуальную для бизнеса информацию, специфику страны, перспективы, условия для бизнеса. Обсуждаются актуальные для ассоциаций бизнеса вопросы, представляются ближайшие зарубежные визиты руководства Министерства хозяйства.-0-
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