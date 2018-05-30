В машиностроение Беларуси до 2020 года планируется инвестировать Br2,5 млрд

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В машиностроительный комплекс Беларуси до 2020 года планируется инвестировать Br2,5 млрд. Об этом сообщил заместитель министра промышленности Сергей Гунько сегодня на пленарном заседании "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики" Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ставим себе задачу в рамках программы по развитию машиностроительного комплекса до 2020 года достичь инвестиций в размере Br2,5 млрд. При этом собственные дорогие средства необходимо заменять на длинные и дешевые инвестиции", - сказал Сергей Гунько.

В числе резервов для развития промышленного сектора он назвал беспрерывную модернизацию действующих производств, процессов, в том числе бизнес-процессов, и строительство новых производств. Важным направлением назван своевременный выпуск инновационной продукции.

В качестве положительного примера замминистра привел Белорусский автомобильный завод, который является одним из мировых лидеров по производству и реализации карьерных самосвалов. "Эта тенденция сохранится, потому что созданы заделы по новой технике, которая будет реализована в следующей пятилетке. Это происходит в том числе благодаря тому, что в прошлые годы велась модернизация производства", - пояснил Сергей Гунько.

Он подчеркнул, что промышленные предприятия должны продолжать работу по увеличению добавленной стоимости продукции. "Это наиболее сложный процесс, для которого необходимы новые технологии и, самое главное, новое мышление у специалистов, которые могли бы управлять соответствующими процессами", - отметил замминистра.

Белорусский промышленный форум проходит по 1 июня в минском Футбольном манеже. В программе значатся более 50 мероприятий. Центральное место занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", где тема четвертой промышленной революции (Industry 4.0) придает экспозиции особое звучание. В деловой программе "ТехИнноПром" 23 специализированных мероприятия. Масштабными и содержательными запланированы международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь".-0-