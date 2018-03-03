В Минфине пояснили источники формирования профицита республиканского бюджета

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве финансов пояснили источники формирования профицита республиканского бюджета в январе-феврале 2018 года, соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

В январе-феврале 2018 года доходы республиканского бюджета составили Br3,6 млрд, расходы профинансированы в сумме Br2,5 млрд. В результате, по состоянию на 1 марта 2018 года профицит республиканского бюджета сложился в сумме Br1,1 млрд при запланированном на 2018 год - Br733,9 млн. "Формирование профицита в указанном размере обусловлено поступлениями в январе текущего года платежей в бюджет по налогу на добавленную стоимость за IV квартал прошлого года и значительным объемом платежей, зависящих от цены на нефть (вывозные таможенные пошлины в отношении нефти сырой и нефтепродуктов, сбор за экспорт нефти сырой, налог за добычу (изъятие) нефти)", - пояснили в ведомстве.

Профицит республиканского бюджета частично направлен на исполнение обязательств по погашению государственного долга, в оставшейся части - сохранен в остатках бюджета для финансирования расходов будущих периодов.

В январе-феврале текущего года в полном объеме обеспечено финансирование расходов по выплате заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат населению, а также расходов бюджетных организаций на оплату питания, медикаментов, коммунальных услуг. Кроме того, осуществлены платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в сумме, эквивалентной Br2,5 млрд, из них на погашение еврооблигаций направлено Br1,6 млрд в эквиваленте.

После принятия указа от 1 февраля 2018 года №44 открыто финансирование расходов Государственной инвестиционной программы.

"В связи со сбалансированным исполнением бюджета Фонда социальной защиты населения не потребовалось перечисление субвенции из республиканского бюджета для выплаты трудовых пенсий. Исполнение республиканского бюджета в январе-феврале текущего года осуществлялось в запланированных параметрах", - подчеркнули в Минфине.-0-