В Минкоммерции КНР уверены в востребованности продукции парка "Великий камень" в ЕС и ЕАЭС

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве коммерции Китая уверены в востребованности продукции парка "Великий камень" в ЕС и ЕАЭС. Об этом 23 марта шла речь на встрече парламентской делегации Беларуси с директором департамента Евразии Минкоммерции Ло Вэйдуном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" стал крупнейшим совместным проектом. "Он развивается и содействует привлечению в Беларусь все большего числа инвесторов из Китая и других стран", - сказал Ло Вэйдун. Представитель министерства выразил уверенность, что продукция, производимая резидентами парка, при условии высокой конкурентоспособности будет востребованной на рынках ЕАЭС и стран Европы. "Мы со своей стороны готовы приложить максимум усилий для успешного развития парка и взаимовыгодного укрепления сотрудничества с Беларусью", - подчеркнул директор департамента.

Во время встречи обсуждался ряд вопросов торгово-экономического сотрудничества. Ло Вэйдун отметил динамику роста товарооборота между странами: растущие поставки в Китай белорусских калийных удобрений, древесины, молочных продуктов, укрепление регионального сотрудничества.-0-