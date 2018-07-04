В Минсельхозпроде обсудили выполнение поставок льноволокна и готовность техники к уборочной

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минсельхозпроде рассмотрели вопросы подготовки к уборочной кампании. Совещание с председателями комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов провел сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Один из важнейших вопросов - выполнение поставок льноволокна в счет государственного заказа и готовность техники к уборке льна. Особое внимание уделялось поставкам на Оршанский льнокомбинат", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, на повестке дня была подготовка зерноуборочной техники и зерносушильных комплексов к уборке урожая 2018 года и обеспеченность сельхозорганизаций горюче-смазочными материалами. Обсуждалось освоение заготовителями кредитов для расчетов за продукцию растениеводства и материальное стимулирование работников за счет получения продукции сверх плана. "Необходимо также совершенствовать систему финансирования закупки минеральных удобрений организациями агропромышленного комплекса на 2019 год, в том числе организациями, активы которых находятся в ОАО "Агентство по управлению активами". Этот вопрос тоже не остался без внимания", - отметили в пресс-службе.

Председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов также рассказали о принятых мерах по уменьшению влияния последствий засухи на выполнение производственных показателей в 2018 году.-0-