В Минсельхозпроде рассказали, как засуха повлияла на посевы

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассказали, как засуха повлияла на посевы. Об этом шла речь в министерстве на совещании с регионами о подготовке к уборке урожая 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недостаток влаги повлиял на формирование урожая сельхозкультур в Беларуси. Поэтому собрались сегодня вместе с представителями нашей науки, чтобы принять правильные управленческие решения, меры по пересеву сельхозкультур, заготовке травяных кормов, сохранению урожая. Кроме того, нужно предусмотреть закупку дополнительных азотных удобрений, приобретение необходимого количества дизельного топлива для пересева", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Южная часть Беларуси уже должна готовиться к уборке озимого рапса, которую планируется начать через две недели, отметил министр. На остальной территории необходимо внести фунгициды, чтобы обеспечить повышение урожайности, и также готовиться к уборке озимого рапса. "Необходимо учесть особенности этой сельхозкультуры. Нужно обратить внимание на подготовку техники к уборке рапса и принять все меры для того, чтобы получить хороший урожай", - подчеркнул министр.

Он также поручил принять все меры для того, чтобы убрать сельхозкультуры на зерно, а наиболее поврежденные посевы - пересеять кормовыми культурами. "Нужно как можно быстрее завершить работу по пересеву. В Беларуси есть достаточное количество семян, в особенности проса. Также есть рекомендация ученых использовать для пересева диплоидные сорта гречихи", - отметил Леонид Заяц. Необходимо обеспечить максимальный урожай льна для загрузки мощностей льнозаводов. Для этого нужно внести азотные удобрения, микроэлементы, обеспечить до цветения защиту от болезней.

В совещании приняли участие ученые НАН Беларуси, которые дали рекомендации по уходу за посевами, подготовке к уборке урожая и посеву озимых культур. "Хотелось бы, чтобы рекомендации представителей науки, которые прозвучали сегодня, были учтены и применялись на практике. Руководители на местах должны в соответствии с ситуацией принять эффективные решения", - сказал министр.

Также в формате видеоконференции выступили с докладами представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов. По последним данным, в Брестской области повреждено 52 тыс. га посевов, в том числе около 42 тыс. га зерновых, более 5 тыс. га кукурузы, 2,5 тыс. га льна, около 1 тыс. га рапса. Поврежденные посевы пересеваются пожнивными культурами, планируется пересеять еще около 20 тыс. га. В регионе уже приступили к уборке озимого ячменя.

В Витебской области повреждено 1,2 тыс. га льна. Рапс пострадал в основном в районах Верхнедвинска, Шарковщины, где есть тяжелые глинистые почвы. Также пострадали яровые зерновые. Ведутся работы по защите рапса, прополке кукурузы.

Осадки за последнее время в Гомельской области выпали только в некоторых районах. От засухи погибло 63,5 тыс. га сельхозкультур, из них 44,5 тыс. озимых зерновых. Более 18 тыс. га уже пересеяны, работа продолжится.

В Гродненской области особенно пострадали северо-западные районы. Около 38 тыс. га зерновых планируется убирать на сенаж. Пострадали также посевы льна.

В пределах 30 тыс. га посевов сельхозкультур повреждено в Могилевской области. Пересеяно 8,8 тыс. га. Будет принято решение по пересеву остальных площадей.

Из-за жары в Минской области повреждено около 40 тыс. га посевов зерновых культур: озимые - на площади более 30 тыс. га, яровые - около 8 тыс. га. Также засуха повредила до 3 тыс. га льна.-0-