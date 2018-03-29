В МНС рассказали о работе по корректировке Налогового кодекса

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как будут снижать налоговую нагрузку на бизнес и упрощать администрирование налогов, рассказала начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Ольга Тарасевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"Радикальных изменений налогового законодательства, скорее всего, не будет. Но планируется изменить механизм исчисления ряда налогов, упростить их администрирование. Какие-то механизмы мы вообще планируем отменить, какие-то - усовершенствовать таким образом, чтобы их легко можно было применять на практике", - отметила Ольга Тарасевич.
Также предусматривается снижение налоговой нагрузки. "Это планируется сделать не за счет предоставления дополнительных льгот, а за счет применения иного механизма расчета самой суммы налога", - добавила специалист.
Продолжится сближение бухгалтерского и налогового учета, что позволит сократить количество корректировок, необходимых для определения сумм налогов.
Для подготовки предложений по корректировке основного налогового документа страны при Министерстве финансов была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители государственных органов, концернов, бизнес-союзов, Совета по развитию предпринимательства, а также широкий круг экспертов-практиков - аудиторов, бухгалтеров и юристов.
По словам Ольги Тарасевич, уже состоялось 10 заседаний рабочей группы. В настоящее время идет работа непосредственно над статьями и главами Налогового кодекса. "Обсуждается, какие нормы должны сохраниться, какие необходимо откорректировать, а какие вовсе убрать, так как они уже устарели и нужно переходить к другому порядку исчисления налогов", - рассказала она.
Законопроект по комплексной корректировке Налогового кодекса должен быть внесен на рассмотрение правительства в июне текущего года. Главе государства его представят до 1 сентября.-0-
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