В МНС рассказали о самых распространенных нарушениях при выставлении электронных счетов-фактур

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм функционирования электронных счетов-фактур по НДС доказывает свою эффективность. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"На сегодняшний день добровольное исправление плательщиками ошибок, выявленных по результатам камерального контроля налоговых деклараций по НДС и информации, содержащейся в ЭСЧФ, на основании направленных плательщикам уведомлений достигает 85-90%", - отметила она.

Замминистра назвала основные нарушения, которые выявляются при проведении камерального контроля ЭСЧФ. В частности, это неполное либо несвоевременное выставление или невыставление (ненаправление) на портал электронных счетов-фактур плательщиками в установленные законодательством сроки ЭСЧФ при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также непредставление деклараций по НДС при наличии ЭСЧФ на портале.

Часто плательщики не включают в налоговую базу обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по соответствующим ставкам. Также в числе наиболее распространенных нарушений - неверное аннулирование ЭСЧФ, неправомерное применение ставки НДС в размере 0% и другие.

В настоящее время межведомственная рабочая группа при Министерстве финансов готовит предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса. В том числе предлагается сдвинуть сроки выставления ЭСЧФ для плательщиков, работающих "по оплате". С 2019 года они будут обязаны выставить ЭСЧФ не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оплаты.-0-

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