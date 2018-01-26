В МНС разъяснили, как будет возвращаться сбор на финансирование государственных расходов

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам информирует, как будет возвращаться сбор на финансирование государственных расходов. Информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января 2018 года подписал декрет №1 "О содействии занятости населения". Документ направлен на активизацию работы по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.

"Декретом также предусмотрено освобождение плательщиков сбора на финансирование государственных расходов от уплаты этого сбора. Возврат сбора на финансирование государственных расходов гражданам будет осуществляться на основании их заявлений в порядке, установленном законодательством", - отметили в министерстве.

В соответствии с пунктом 18.3 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного указом от 26 апреля 2010 года №200, зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней является административной процедурой, осуществляемой налоговыми органами.

Указанная административная процедура осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, с представлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина. Подача заявления может быть осуществлена представителем заинтересованного лица, действующим на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством.

Возврат сбора на финансирование государственных расходов осуществляется одним из двух способов, указываемых в заявлении: на счет в белорусском банке (при условии указании реквизитов текущего (расчетного) или иного банковского счета: номер и тип счета, наименование банка, код банка, код валюты); наличными денежными средствами из кассы обособленного (структурного) подразделения открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Срок осуществления административной процедуры - 1 месяц со дня подачи заявления.

С адресами и режимом работы налоговых органов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.-0-