В Могилеве запустили серийное производство белорусско-китайских автокранов

31 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве запустили серийное производство белорусско-китайских 25-тонных автокранов ZMC-25, первые спецмашины уже поступили на российский рынок, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ООО "Зумлион-МАЗ" Юрий Пивоваров.

Белорусско-китайское предприятие в течение прошлого года занималось разработкой и сертификацией новых моделей. В качестве опытного образца в Могилеве собрали автокран ZMC-25, который с успехом показали в Минске и Москве. Собрав портфель заказов, ООО "Зумлион-МАЗ" приступило к серийному производству спецмашин.

"Нам удалось запустить собственное производство менее чем за год. Хотя обычно в отрасли тяжелого машиностроения путь от чертежей до готового изделия занимает около трех лет. Точные объемы производства на 2018 год будут зависеть от возможностей производства и запросов рынка, но будут исчисляться десятками автокранов", - отметил Юрий Пивоваров.

Среди первых покупателей ZMC-25 - российские и белорусские компании. Кроме того, автокраны планируют поставлять в Казахстан и другие страны СНГ. В перспективе планируется выйти с новой моделью на рынки стран Евросоюза. По сочетанию цены и качества белорусская спецмашина превосходит зарубежные аналоги.

Белорусско-китайские спецмашины представят 2 февраля в центре Могилева во время мероприятий к 80-летию Могилевской области. Экспозиция автотехники развернется на площадке рядом с Областным центром творчества на проспекте Мира.

Ранее спецмашины Zoomlion-МАЗ прошли сертификацию Таможенного союза. Их официально разрешили продавать и эксплуатировать в России, Казахстане и других странах ЕАЭС. "Зумлион-МАЗ" также организовал в этих странах сервисную сеть. Специалисты по обслуживанию техники Zoomlion-МАЗ прошли осенью прошлого года обучение в Могилеве.-0-