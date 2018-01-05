В некоторых районах Беларуси установлены планово-расчетные цены на ЖКУ на 2018 год

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых районах Беларуси установлены планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2018 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В Минске планово-расчетные цены по техническому обслуживанию жилого дома утверждены в размере Br0,1216 за кв.м общей площади жилого помещения в месяц; техническому обслуживанию лифта - Br1,43 за одного человека в месяц; теплоснабжению и горячему водоснабжению - 98,7884 за одну гигакалорию; водоснабжению - Br0,8114 за 1 куб.м; водоотведению (канализации) - Br0,5398 за 1 куб.м. Также определены планово-расчетные цены по обращению с коммунальными отходами: для домов без функционирующего мусоропровода - Br6,0055, с функционирующим мусоропроводом - Br7,743 за 1 куб.м.

Также опубликованы планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2018 год в Брестском, Барановичском, Свислочском, Лельчицком, Вороновском и других районах. К примеру, в Брестском районе планово-расчетные цены по теплоснабжению и горячему водоснабжению утверждены в размере Br124,8822 за одну гигакалорию, Барановичском районе - Br123,6647, Свислочском - Br131,5485, Лельчицком - Br104,9812, Вороновском - Br99,3243. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства отметили, что еще не все города и районы предоставили информацию о планово-расчетных ценах на ЖКУ на 2018 год.

Финансирование и планирование деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основе планово-расчетных цен на ЖКУ. "Порядок формирования и применения планово-расчетных цен на ЖКУ регламентирован постановлением Совета Министров от 18 января 2006 года №54. Планово-расчетные цены на ЖКУ включают плановые затраты на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (себестоимость) и плановые накопления в размере до 10%. Плановые затраты формируются в соответствии с законодательством. В себестоимость включаются расходы на топливно-энергетические ресурсы, материалы, отчисления на оплату труда, амортизация, налоги, расходы на ремонт и техобслуживание и т.д. На основании планово-расчетных цен на ЖКУ утверждаются нормативы субсидирования коммунального предприятия", - пояснили в министерстве.-0-