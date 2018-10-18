18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом Налоговом кодексе не будут менять определения белорусских и иностранных организаций, сообщили БЕЛТА в Совете по развитию предпринимательства.

Под руководством председателя Совета по развитию предпринимательства Александра Турчина 17 октября состоялось совещание по проблемным вопросам проекта Налогового кодекса. Поступающие в совет обращения, а также публикации в прессе свидетельствуют, что наиболее обсуждаемыми среди делового сообщества стали статьи проекта кодекса, касающиеся контроля применения трансфертных цен (глава 11 Общей части) и порядка признания иностранных организаций белорусскими налоговыми резидентами (статьи 15-16 Общей части). Именно эти вопросы и были в центре внимания.

По результатам обсуждения достигнуто соглашение о целесообразности сохранения определения белорусских и иностранных организаций в прежней редакции (статья 14 Общей части действующего Налогового кодекса). Ранее в новой редакции Налогового кодекса предлагалось скорректировать критерии для признания иностранной компании белорусской. Таким образом, у этих компаний возникла бы обязанность уплачивать налоги в бюджет со всего мирового дохода.

Кроме того, согласованы уточнения в ряд статей главы 11 Общей части проекта Налогового кодекса, обеспечивающие прозрачность порядка формирования трансфертных цен и процедуры контроля за их применением.

Представителями делового сообщества высказано мнение, что с учетом согласованных поправок проект Налогового кодекса в целом оправдывает ожидания бизнеса.

Адвокат, член Совета по развитию предпринимательства Денис Алейников на своей странице в Facebook от лица членов совета написал: "Это хороший пример работы совета и хороший пример на тему "государство и бизнес слышат друг друга".

В совещании приняли участие министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, представители Министерства финансов, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП", Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.-0-