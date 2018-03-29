В последние годы отмечается позитивная динамика белорусского экспорта в США - Шидловский

29 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В последние годы отмечается устойчивая позитивная динамика экспорта белорусских товаров в США, отметил временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский в интервью журналу "Конъюнктура рынков", сообщает БЕЛТА.

По словам дипломата, особенно ярко выражено это было в 2017 году, когда экспорт вырос на 70% и достиг $225 млн. "Однако эти показатели, если оценивать емкость американского рынка, все еще незначительны. Доля США составляет менее 1% в общем объеме экспорта белорусских товаров, - сказал Павел Шидловский. - Внутренний спрос в Соединенных Штатах настолько высок, что, несмотря на мощь американской экономики и попытки проведения нынешней администрацией Белого дома протекционистской политики в духе "покупай американское", внутреннее производство не способно полностью удовлетворить потребности рынка. Здесь имеется большой резерв для работы маркетинговых служб белорусских предприятий".

Основными товарными позициями белорусского экспорта в США являются калийные удобрения, металлопродукция, рентгеновская аппаратура, устройства на жидких кристаллах, мебель, азотные удобрения, льняные ткани, стекловолокно, продукция деревообработки, кондитерские изделия, консервированная рыба. Потребительских товаров, которые выставляются на полки магазинов, среди этих позиций сравнительно немного, но они есть. И в последние годы этот сегмент белорусского экспорта растет.

"Если говорить о перспективах поставок товаров белорусскими экспортерами, то следует учитывать наличие ограничений по некоторым группам. В частности, Беларусь не имеет страновой сертификации для поставки в США мясной продукции, а поставки из республики молочной продукции квотируются, поэтому необходим поиск американского импортера, имеющего квоты. По остальным потребительским товарам, производимым в Беларуси, нет юридических ограничений для поставки в США, - продолжил Павел Шидловский. - Сейчас делаются только первые шаги по продвижению наших товаров в магазины крупнейших американских торговых сетей. Между тем во многих магазинах в различных штатах США, принадлежащих небольшим торговым сетям, широко представлены белорусские конфеты, шоколад, печенье, рыбные консервы, мед. Поставки пока сравнительно невелики, но они уже приносят доход в несколько миллионов долларов в год, и динамика роста хорошая. Особо хотелось бы отметить рост объема поставок в США мебели, которую выпускает предприятие - резидент свободной экономической зоны "Могилев". Эта продукция реализуется в магазинах мебельной торговой сети, известной в США и во всем мире".

Дипломат также отметил, что американский рынок характеризуется значительной емкостью, платежеспособностью и наличием устойчивого спроса практически на любые виды продукции, в том числе импортируемой. В то же время здесь высока конкуренция во всех сегментах. По его мнению, белорусским предприятиям необходимо подготовиться к тому, что выход на рынок США может быть сопряжен со значительными первоначальными вложениями, включающими и издержки, связанные с обеспечением обратной связи с конечными потребителями. Необходимо приложить усилия для организации рекламы, прохождения сертификации продукции, проведения маркетинговых исследований, налаживания контактов с партнерами в США.

Павел Шидловский напомнил о важности состоявшегося в минувшем году первого Белорусско-американского форума малого и среднего бизнеса.

Временный поверенный считает заслуживающим внимания тот факт, что в 2017 году достигнут самый высокий в истории двусторонних отношений уровень экспорта в США отечественных услуг - $570 млн (рост на 30%) - при положительном сальдо в размере $488 млн. Он также обратил внимание на то, что около 95% в общем объеме экспорта услуг из Беларуси в США составляют IT-услуги. В 2017 году экспорт в США компьютерных услуг достиг беспрецедентного уровня - он превысил $0,5 млрд (рост на 26%).

"В основном это результат деятельности резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Большая доля в экспорте все еще принадлежит аутсорсингу, однако специалисты отмечают, что сегодня в ПВТ имеются хорошие предпосылки для перехода IT-индустрии Беларуси от аутсорсинговой модели к продуктовой. Планы IT-компаний на будущее тесно связаны с подписанным Президентом Беларуси декретом №8 "О развитии цифровой экономики", в который вошли многие предложения IT-сообщества. Первые положительные результаты применения декрета не заставят себя ждать", - подчеркнул дипломат.

Что касается экспорта других видов услуг, то в 2017 году в два раза выросли транспортные услуги, на 60% увеличился объем экспорта туристических услуг. В посольстве надеются, что такая позитивная тенденция сохранится, особенно с учетом либерализации визового режима в Беларуси.

Павел Шидловский также коснулся темы развития туристических связей. В январе этого года впервые в истории белорусско-американских отношений был организован белорусский павильон на Международной туристической выставке New York Times Travel Show 2018 в Нью-Йорке, который вызвал большой интерес посетителей. В ходе выставки достигнуты договоренности о проведении летом этого года очередного ознакомительного тура по Беларуси для представителей туристической индустрии США. Первый такой тур состоялся в июне 2017 года.-0-