В проект по созданию "Великого камня" уже инвестировано около $350 млн

9 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. С начала реализации проекта по созданию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в него инвестировано уже $346,8 млн. Об этом сегодня сообщил глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко на семинаре для руководителей белорусских диппредставительств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Речь идет о всех вложениях. Это вложения и нашей страны, потому что Беларусь бюджетом участвует в строительстве инфраструктурных элементов, обустройстве территории, это вложения управляющей компании, где большей частью используется акционерный капитал наших китайских партнеров, это деньги технико-экономической помощи, средства наших инвесторов-резидентов. Парк начинает полностью функционировать", - сказал Александр Ярошенко.

Предполагается, что в 2018 году объем инвестиций в парк превысит $180 млн. В то же время объем инвестиций, заявленных резидентами по состоянию на начало июля 2018 года, составляет $998,7 млн.

По словам главы администрации парка, в нынешнем году 10 различных проектов, как производственные площадки, так и работающие в сфере оказания услуг, будут выходить на запланированные мощности.

В планах развития индустриального парка - в 2020 году достигнуть объема выпускаемой продукции в $1 млрд, создание 6480 рабочих мест и более чем двукратный рост числа резидентов до 100. Объем инвестиций к 2020 году оценивается не менее чем в $2 млрд.

"Это те цифры, которые мы видим здесь и сейчас. С каждым днем, месяцем и годом эти цифры прирастают и, я надеюсь, будут гораздо больше", - отметил Александр Ярошенко.

Он рассказал и о привлекательных преимуществах парка. Одно из них - возможность приобретения земли либо в аренду на 99 лет, либо в частную собственность: "Единственное место в Беларуси - парк "Великий камень", - где инвестор-резидент имеет возможность приобрести землю в частную собственность".

В числе других преимуществ - особый таможенный режим, обслуживание компаний по принципу "одна станция", налоговые льготы и преференции, готовые земельные участки и производственные площадки, выгодное географическое положение, упрощенный процесс проектирования и строительства и в целом самые выгодные условия ведения бизнеса на Евразийском пространстве.-0-