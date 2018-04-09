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В разделы договора ЕАЭС в сфере транспорта могут быть внесены изменения

Экономика 09.04.2018 | 20:16
Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В разделы договора о Евразийском экономическом союзе, касающиеся сферы транспорта, могут быть внесены изменения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре при ЕЭК.

"Члены комитета рассмотрели темы, связанные с возможными изменениями положений договора о союзе, устранением препятствий на внутреннем рынке в сфере транспорта и инфраструктуры, взаимодействием комиссии с международными организациями", - отметили в пресс-службе.

"В этом году комиссии совместно с государствами - членами союза предстоит масштабная работа по реализации транспортной политики в соответствии с принятыми до 2020 года дорожными картами, - сказал на заседании член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев. - Необходимо создать действенные механизмы, определить инструменты, которые помогут обеспечить выполнение намеченных планов".

Решено активизировать работу над проектом соглашения о судоходстве. "В ближайшее время состоится заседание подкомитета по водному транспорту, где предполагается снять замечания, поступившие в ходе проведения в Беларуси внутригосударственных процедур, которые необходимы для подписания документа", - проинформировали в ЕЭК.

Кроме того, в 2018 году комитет планирует рассмотреть вопросы обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах в сфере международных перевозок железнодорожным транспортом, ситуацию с парком воздушных судов в странах ЕАЭС и подходы к эксплуатации воздушных судов авиационных компаний государств - членов союза, не соответствующих требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по авиационному шуму. На площадке комитета намечено обсудить возможности по совершенствованию механизмов привлечения инвестиций для развития и модернизации инфраструктуры авиакомпаний, аэропортов, аэродромного оборудования, аэронавигационного и радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов в странах союза; предоставления альтернативных точек входа/выхода в воздушное пространство государств - членов ЕАЭС.-0-

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Теги
ЕАЭС, ЕЭК, транспорт
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