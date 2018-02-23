В рейтинг The Global Outsourcing 100 вошли 6 компаний из белорусского ПВТ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) обнародовала свежий список ведущих поставщиков услуг аутсорсинга The Global Outsourcing 100 во время конференции Outsourcing World Summit, проходящей 18-21 февраля в США. В сотню лучших вошли шесть компаний из белорусского Парка высоких технологий (ПВТ). Об этом сообщают Компьютерные вести.
В частности, в топ-100 2018 года вошли компании из ПВТ: Bell Integrator, EPAM Systems, IBA Group, Itransition, Ciklum и Artezio.
В рейтинг The Global Outsourcing 100 компании попадают на основе ряда критериев. Среди которых: отзывы клиентов, полученные награды и сертификаты, количество работников, динамика роста, инновационность в предоставлении услуг, наличие проектов корпоративной социальной ответственности. Итоговый список лучших IT-поставщиков состоит из 75 крупных игроков (категория Leader, годовой доход от $50 млн и/или от 5 тыс. специалистов) и 25 компаний, которые активно развиваются (категория Rising Star).-0-
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