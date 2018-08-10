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В Саратовской области планируют производить тракторы МТЗ

Экономика 10.08.2018 | 10:08
Во время встречи. Фото МТЗ
Во время встречи. Фото МТЗ

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саратовской области планируют производить тракторы Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом шла речь на встрече генерального директора предприятия Федора Домотенко с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым в ходе выставки "Саратов-Агро. День поля. 2018", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МТЗ.

Федор Домотенко отметил, что эксперты уже выбрали в Саратовской области предприятия, которые можно задействовать в производстве тракторов. Сейчас это 9 компаний, но их количество может возрасти до 15. Уровень локализации производства превысит 50%.

Валерий Радаев выразил большую заинтересованность в реализации проекта по производству тракторов и, обращаясь к руководству белорусского завода, сказал: "Проект будет способствовать загрузке мощностей девяти саратовских предприятий, готовых к серийному производству узлов и комплектующих белорусских тракторов. Рад, что у вас тоже есть намерение создать это производство. Без такой техники, как ваши трактора, нашим сельхозпроизводителям, особенно в Заволжье, было бы трудно обойтись. Уверен, у нас все получится".

В хозяйствах Саратовской области работает более 7 тыс. тракторов МТЗ, или около 40% от их общего количества в регионе. При этом каждый год парк сельхозтехники обновляется белорусскими машинами.

Сельскохозяйственная выставка "Саратов-Агро. День поля-2018" проходит 9-10 августа. Она собрала около 120 компаний, которые представляют образцы сельскохозяйственной техники, технологии для мельничных и элеваторных комплексов, строительства аграрных сооружений, новинки систем навигации, семена, удобрения и многое другое.-0-

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