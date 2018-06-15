В Шанхае обсудили подготовку национального стенда Беларуси на China Import Expo 2018

15 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Тема подготовки национального стенда Беларуси на первой международной выставке импортных товаров и услуг China Import Expo 2018 обсуждалась 14 июня в Шанхае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в генеральном консульстве Беларуси в этом китайском городе.

Данные вопросы были в центре внимания на встрече генерального консула Беларуси в Шанхае Валерия Мацеля с представителями Бюро (оргкомитета) China Import Expo 2018. Проведение выставки запланировано на 5-10 ноября в Шанхае. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы участия Беларуси в экспозиции, определили меры по активизации работы по подготовке национального стенда Беларуси на выставке и участию белорусских предприятий и организаций в тематических павильонах", - рассказали в генконсульстве.

Первая китайская международная выставка импортных товаров и услуг станет масштабным мероприятием, в котором смогут принять участие все страны мира. Общая площадь выставки - около 240 тыс. кв.м, из них 30 тыс. кв.м выделено под национальные павильоны. Организаторами выступают Министерство коммерции КНР и народное правительство Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.-0-