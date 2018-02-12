В Совете Республики обсудили совершенствование законодательства для привлечения инвестиций

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование законодательства по повышению привлекательности страны для инвесторов обсуждалось сегодня на расширенном заседании Президиума Совета Республики Национального собрания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Рассмотрен отчет Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам о деятельности в 2017 году и задачах на 2018-й. В своем выступлении председатель Постоянной комиссии Владимир Пантюхов проинформировал о законотворческой деятельности комиссии, акцентировал внимание на основных приоритетах, утвержденных пятым Всебелорусским народным собранием: инвестициях, экспорте, занятости, информатизации, молодежной политике. В частности, он отметил, что инвестиции - основа для экономического роста. "Будут инвестиции - значит, сможем обеспечить эффективную занятость, провести глубокую модернизацию. Это рост конкурентоспособности, а значит, экспорта и валютной выручки в страну", - заявил Владимир Пантюхов.

Одним из действенных механизмов повышения привлекательности страны для инвесторов является совершенствование инвестиционного законодательства, добавил он. Инициативы Совета Республики направлены на совершенствование законов "Об инвестициях", "О государственно-частном партнерстве", декрета №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь". В числе наиболее значимых предложений Владимир Пантюхов назвал гарантии для инвесторов при изменении законодательства, внедрение механизма страхования инвестиционных рисков, пересмотр подходов к субсидиарной ответственности в случае банкротства.

Еще один важный документ - закон об инвестиционных фондах, который вступает в силу с июля 2018 года. В его развитие необходимо откорректировать и принять достаточно большое количество нормативных актов, в том числе Банковский кодекс. "На прошлой неделе мы принимали участие в работе круглого стола по вопросу изменения банковского законодательства. Пришли к консенсусу - формы инвестиционной деятельности банков следует расширять. И мы продолжим эту работу в рамках корректировки Банковского кодекса", - сообщил Владимир Пантюхов.

В свою очередь заместитель министра экономики Александр Червяков добавил, что инвестор, приходя в страну, соизмеряет риски и доходность отраслей экономики, куда направляет свои ресурсы. "На макроуровне необходимо снизить издержки для инвестора, а это вопросы денежно-кредитной политики (снижение ставок по кредитам), снижение тарифов на энергию, стабильность налоговой системы и др., - сказал он. - Второе - это снижение рисков для инвесторов, и такая работа уже активно ведется, принят ряд документов, который будет содействовать улучшению инвестиционного климата". По мнению замминистра, для притока инвесторов в экономику страны важно сформировать проекты-локомотивы межотраслевого характера, которые дадут мультипликативный эффект.

На заседании также выступил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Он проинформировал о проводимой работе по корректировке законодательства в области госзакупок с учетом опыта России.

Подводя итоги заседания, председатель Совета Республики Михаил Мясникович обратил внимание на важность соблюдения в законотворческой деятельности пакетного принципа, проведения научной экспертизы, прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов. Отдельно спикер подчеркнул роль программ Союзного государства в интеграционных процессах: "Это связующая нас нить - союзные программы, общие проекты, предприятия и производства". В то же время не всегда союзные программы разрабатываются и реализуются эффективно. "На разработку и принятие программ уходят годы. Идеи устаревают, - констатировал он. - А ведь самая большая проблема - это отсутствие решения. Лучше поправить, чем годами не принимать". В связи с этим необходимо усовершенствовать механизм отбора, согласования и принятия союзных программ. "За ними не только экономическая выгода, но и наша интеграция", - резюмировал Михаил Мясникович.-0-