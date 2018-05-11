В "Великом камне" до конца года завершат создание инфраструктуры на 850 га

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" до конца года завершит инфраструктурное обустройство на 850 га, сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора компании Кирилл Коротеев во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы продолжаем дальнейшее строительство. В прошлом году ввели инфраструктуру на 350 га, в этом году стоит задача сделать все 850 га. Это первый этап нашего проекта. До конца года работу на этой территорию мы завершим", - рассказал Кирилл Коротеев. Он добавил, что в первую очередь речь идет о создании сетей и дорог. В частности, будет построено около 30 км дополнительных дорог. "Идея в том, чтобы в этом году все эти 850 га были освоены резидентами", - подчеркнул первый заместитель гендиректора.

Кроме того, компания по развитию парка до конца года приступит к реализации второго этапа проекта. "Планируем начать проектирование (это еще 2,2 тыс. га), будем разрабатывать ПДП. Сейчас объявили международный конкурс, в котором примут участие именитые европейские и азиатские компании. Мы хотим посмотреть, что нового в градостроительном плане они могут нам предложить. Первый этап мы делали силами преимущественно белорусских организаций с китайским участием. Но сейчас хотим изучить европейский опыт организации пространства, территории, зонирования", - пояснил Кирилл Коротеев.

Также компания работает над строительством корпусов, которые потом сдаются резидентам в аренду. "В этом году мы построим еще три корпуса по 10 тыс. кв.м. Кроме того, начинаем делать бондовую зону - это еще порядка 20 тыс. кв.м. Мы хотим, чтобы около 50 тыс. кв.м под сдачу резидентам до конца года было готово", - сказал Кирилл Коротеев.

Во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка прошла торжественная церемония открытия табличек 11 новых резидентов. Были вручены награды трем первым предприятиям, которые ввели свои производства в эксплуатацию. Это Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк, ООО "СЕТС китайская электротехника" и ООО "Леванта Групп". Сегодня также был открыт совместный Китайско-белорусский проектный институт, состоялись фотовыставка "Китайские предприятия в Беларуси" и велосипедный объезд территории парка.-0-