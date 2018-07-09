В "Великом камне" открыли строительный городок для подрядных организаций

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" открыли строительный городок для подрядных организаций, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии открытия принял участие заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. "Сегодня мы открываем строительный городок, где более 1,5 тыс. человек могут удобно и комфортно проживать", - подчеркнул вице-премьер.

Выступает заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин

На территории площадью 7 га подготовлено пять обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой площадок для размещения пяти подрядных организаций. Создана также инфраструктура для досуга: универсальная спортивная площадка, зона с тренажерами для занятий на улице, контейнерный городок для объектов бытового обслуживания и отдыха.

Создание данной инфраструктуры обеспечено и профинансировано Компанией по развитию индустриального парка. Заезжают в свои новые городки такие крупные строительные компании КНР, известные на белорусском рынке, как Китайская корпорация инжиниринга САМС, Китайская корпорация металлургии и строительства МСС15, 25-я компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству, "Пекин юни-констракшн групп", "СИГИКОП-Бел". Эти компании будут совместно управлять данной территорией и инфраструктурой путем специально созданного управляющего комитета.

Как отметил главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн, за три года в парке произошли разительные изменения. "Мы можем сказать, что эти изменения были итогом кропотливой работы наших строителей, и мы должны выстраивать оптимальные условия для их жизни. Поэтому мы надеемся, что днем наши строители будут усердно работать, а вечером хорошо отдыхать в строительном городке", - подчеркнул он.

Выступает главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн

Глава Администрации парка Александр Ярошенко также обратил внимание, что создание строительного городка - знаменательное событие для индустриального парка. "Хочу заверить, что вам, строителям, в этом городке будет комфортно, и что мы создадим все условия, чтобы ваше настроение, ваше состояние было наилучшим, ведь от вас зависит ход реализации всего нашего проекта", - констатировал он.-0-

Выступает глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко

Фото Андрея Покумейко