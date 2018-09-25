В Венгрии изучают возможность открытия завода по производству белорусских тракторов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венгрии рассматривают возможность открытия завода по производству белорусских тракторов. Об этом журналистам сообщил посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы, чтобы в Венгрии открылся завод по производству белорусских тракторов. У меня большие планы", - отметил посол.

Жолт Чутора считает, что у Беларуси и Венгрии сложились продуктивные отношения не только с политической точки зрения, но также с гуманитарной, экономической. Дипломат убежден, что через налаживание культурных связей можно содействовать развитию и экономического сотрудничества. "В декабре этого года я хотел бы, чтобы венгерские артисты приехали в Беларусь и выступили здесь", - сказал он.

Кроме того, Жолт Чутора видит перспективу в увеличении взаимных поставок товаров, а также в развитии взаимодействия в сфере энергетики и информационных технологий.

Сегодня во время церемонии вручения верительных грамот глава белорусского государства Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси с Венгрией установилась атмосфера доверия и уважения. "Мы высоко ценим поддержку вашей страны по вопросу отмены санкций в отношении Беларуси. Мы это очень хорошо помним и вам обязаны. Полагаю, настало время повышать уровень двусторонних контактов", - заявил Президент. Он подчеркнул, что у белорусской стороны такое желание есть.

В Венгрии работает представительство Минского тракторного завода, сообщается на сайте МТЗ. Продукция завода продается в этой стране с 1958 года. Ежегодно тракторы МТЗ составляют почти 60% от всех тракторов, ввозимых в Венгрию.-0-