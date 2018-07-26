Вакуумная колонна для увеличения глубины переработки нефти установлена на Мозырском НПЗ

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вакуумная колонна С-402, которая позволит увеличить глубину переработки нефти, установлена сегодня в ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе, персоналу и социальному развитию предприятия Геннадий Тетерук.

Вакуумная колонна предназначена для разделения вакуумного газойля на фракции, которые идут в дальнейшую переработку и остаток. Установка колонны стала одним из этапов строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

Колонна была изготовлена в Италии. В Мозырь ее транспортировали водным путем. Конструкцию доставили на специальный причал на реке Припять, который был построен заводом для приемки крупногабаритных грузов.

Вес вакуумной колонны - 316 т, высота - 42,5 м, диаметр наиболее широкой части составляет около 9 м. "Монтаж осуществлялся силами предприятия. Процесс постановки колонны на специальный постамент занял около четырех часов. Это уникальная операция для завода: такой крупногабаритный объект наши работники монтировали впервые", - отметил Геннадий Тетерук.

Весь комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, общая стоимость которого составляет более $1,2 млрд, включает три основных объекта: установку по производству водорода, установку по производству серы и установку гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, а также 21 общехозяйственный объект. Реализация масштабного проекта позволит увеличить глубину переработки нефти с нынешних 75% до 90%. Возрастет отбор светлых нефтепродуктов. Также на выходе предприятие сможет получать низкосернистый мазут, который планируют отправлять на экспорт. Увеличится и производство гидроочищенного вакуумного газойля.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод отсчет своей производственной деятельности ведет с 30 января 1975 года. Предприятие - один из лидеров нефтепереработки на постсоветском пространстве. Здесь производят высокооктановые бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо, в том числе с улучшенными низкотемпературными свойствами, и другую продукцию.-0-