3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовый сбор зеленой массы кукурузы в 2018 году ожидается на 2 млн т больше прошлогоднего, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Валовый сбор зеленой массы кукурузы в этом году прогнозируется не менее 23 млн т, что на 2 млн т больше, чем в прошлом году. Это даст нам прибавку в 0,5 млн т кормовых единиц. Таким образом за счет кукурузы мы будем частично компенсировать недобор травяных кормов и зерна", - сказал Василий Ядловский.

Потребности животноводства в кормах будут обеспечены полностью. "Помимо заготовки кормов сейчас мы параллельно сеем пожнивные и поукосные культуры. В августе начнем сеять озимый рапс, озимую сурепицу, озимые на зеленый корм. Готовимся и к осеннему севу", - отметил представитель Минсельхозпрода.-0-