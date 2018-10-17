Василий Матюшевский избран председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ"

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский утвержден председателем правления ОАО "БелВЭБ". Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с решением наблюдательного совета ОАО "Банк БелВЭБ" председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ" с 22 октября 2018 года избран Василий Матюшевский", - говорится в сообщении.

ОАО "Банк БелВЭБ" является одним из крупнейших кредиторов предприятий реального сектора экономики Беларуси.

Василий Матюшевский родился в 1969 году в Орше Витебской области. В 1991-м окончил Белорусский государственный университет, в 1994-м - аспирантуру Института экономики Академии наук Беларуси, кандидат экономических наук. В 1998-2001 годах занимал должность директора департамента в Национальном банке. С 2001 года - заместитель председателя правления Национального банка. В 2010 году перешел на работу в руководство ОАО "БПС-Банк", до декабря 2014-го - председатель правления ОАО "БПС-Сбербанк". С декабря 2014 года по август 2018- го - первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь. В апреле 2017 года назначен председателем наблюдательного совета Беларусбанка.-0-