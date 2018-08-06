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Васильки в Шанхае - как продвигаются белорусские бренды в Китае

Экономика 06.08.2018 | 12:44
Фото из архива
Фото из архива

Китай - вторая экономика в мире, один из лидеров по импорту товаров. Причем потребность в зарубежной продукции в стране с населением около 1,4 млрд постоянно растет. Все популярнее в Поднебесной становятся белорусские товары, особенно мясо-молочная продукция. Две страны наладили стратегическое партнерство, и неудивительно, что Беларусь была приглашена для участия в первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг "Импорт Экспо", которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября. Организатором белорусской национальной экспозиции выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел. Директор центра Валерий Садохо рассказал корреспонденту БЕЛТА об участии белорусских предприятий в выставке и других способах продвижения экспорта товаров и услуг в Китай.

- На выставке будет представлена продукция более чем 1,6 тыс. компаний со всего мира. Чем удивит и привлечет китайских импортеров белорусский павильон?

- Посетители смогут ознакомиться с промышленным, образовательным, транспортно-логистическим, экспортным потенциалом нашей страны. Будут презентованы последние научно-технические и инновационные разработки, уникальные туристические возможности Беларуси. Планируется также дегустация продовольственных товаров.

Дизайн белорусского стенда высоко оценили китайские коллеги в рамках экспертной встречи, которая состоялась 11 июля в посольстве Китая в Беларуси. Помимо традиционно используемого логотипа Made in Belarus, при разработке дизайна использовался белорусский символ - цветок василька, форма которого представляет собой восьмиконечную звезду - символ солнца и является элементом белорусского орнамента. Этот культурный код формирует нашу отличительную черту среди множества других народов. Предстоит определиться со слоганом, который отражает дружественные отношения Беларуси и Китая.

- Для белорусских предприятий отведут около 500 кв.м выставочных площадей. Сколько компаний уже заявили об участии?

- В коммерческом блоке выставки будут представлены почти все сферы белорусской экономики. Более 70 предприятий экспонируют свои товары и услуги в шести павильонах выставки по следующим разделам: автомобилестроение, потребительские товары, интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование, торговля услугами, медицинское оборудование, сельскохозяйственная и пищевая продукция. Последний павильон является наиболее востребованным, свою продукцию в нем представят около 40 белорусских предприятий мясо-молочной отрасли.

На участие в выставке предусмотрены определенные затраты, но разве можно оценить деньгами возможность заключения выгодных контрактов, начала многолетнего сотрудничества? Ведь на "Импорт Экспо" будут присутствовать крупнейшие импортеры из разных провинций Китая. Кроме того, национальная экспозиция отражает имидж страны, ее экономический потенциал.

- В какой белорусской продукции, на ваш взгляд, больше всего заинтересован Китай?

- Набирают популярность белорусская продукция из говядины, молочные продукты, натуральный мед. Кроме того, представляется целесообразным создание на территории Китая совместных производств по сборке сельскохозяйственной техники, которая соответствует специфике и нуждам этого рынка. В целом его потребительская способность выше производственной, поэтому высоким спросом пользуется качественная и конкурентоспособная продукция из-за рубежа.

Товарооборот Беларуси и Китая в январе-апреле составил $1,09 млрд. При этом белорусский экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 37,9% до $138 млн. Среди экспортных позиций можно выделить калийные удобрения ($100,9 млн), полиамиды ($13,8 млн), лен ($3,6 млн), молочную продукцию ($2,9 млн). В свою очередь Китай поставил товаров на $949,8 млн. В основном это аппаратура связи, компьютерная техника, части и принадлежности для автомобилей и тракторов.

Правительством поставлена задача достичь к 2020 году уровня экспорта в Китай в сумме не менее $1,5 млрд. Без соответствующей диверсификации экспорта будет весьма трудно достичь такого результата.

- Белорусский контактный офис для поддержки экспорта организован в китайском городе Циндао. Какие ожидания вы связываете с его работой?

- Хочу подчеркнуть, что возможность открыть свое представительство в этом контактном офисе на весьма выгодных, льготных условиях есть у любого белорусского предприятия, получившего рекомендации Национального центра маркетинга. В частности, бесплатно предлагается помощь в организации через офис оптовой торговли белорусскими товарами, а также аренда складских помещений и площадей для демонстрации образцов товаров. Белорусский контактный офис расположен в инновационном центре сотрудничества со странами Пояса и Пути (BRCIC). Здесь уже открыли национальные офисы посольств стран Азии и Африки. Белорусский офис только начинает свою работу. Ожидается, что он будет способствовать интенсификации белорусско-китайского сотрудничества в сферах торговли, финансов, культуры, спорта, туризма, образования, а также позволит увеличить экспорт белорусских предприятий в Китай.

- Планируется ли создание подобных структур в других странах?

- Сначала посмотрим, как будет реализован китайский проект, насколько востребованным он будет среди белорусских предприятий-экспортеров.

- Как еще Национальный центр маркетинга помогает белорусским экспортерам при выходе на китайский рынок?

- Помимо организации выставочных мероприятий за рубежом, в том числе в Китае, мы проводим маркетинговые исследования, занимаемся поиском импортеров, дилеров и деловых партнеров за рубежом. В нашей компетентности также организация и проведение встреч и переговоров в формате B2B, международных форумов, онлайн-видеоконференций с участием иностранных экспертов и дипломатов посольств Беларуси за рубежом.

Кроме того, центр является оператором портала Export.by, который является основным инструментом демонстрации экспортных возможностей белорусских предприятий и импровизированной витриной белорусских товаров, которые можно посредством портала увидеть в любой стране мира. Они действительно конкурентоспособны по многим позициям, предприятиям важно уметь заявить о себе, в том числе на масштабных выставках. Впереди участие в важнейшем проекте, ожидаем заключения многочисленных контрактов.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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