ВБ и Минлесхоз подписали соглашение о выделении допсредств на развитие лесного сектора Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк и Министерство лесного хозяйства подписали соглашение о выделении дополнительного займа в 12 млн евро на развитие лесного сектора Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Подписание этого соглашения - подтверждение того, что Всемирный банк признает и ценит эффективность и тяжелый труд всех тех, кто работает над этим проектом. Наш проект в лесном секторе до сих пор был образцом успеха. Такого рода проекты очень важны, так как они вносят весомый вклад в смягчение последствий изменения климата", - сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.
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