ВБ планирует выделить $70 млн на тепловую реабилитацию жилфонда Беларуси и строительство котельных

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк планирует выделить $70 млн на тепловую реабилитацию жилфонда Беларуси и строительство котельных на древесной биомассе. Об этом сообщил журналистам глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"Пришли к согласию с правительством Беларуси о том, что мы предоставим более $50 млн для термореабилитации жилого фонда Беларуси, а также для строительства новых котельных, которые будут работать на древесной биомассе, в совокупности планируется выделение $70 млн. Эти инвестиции позволят, с одной стороны, сократить расходы на отопление для граждан, с другой - будут способствовать уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу", - сказал Александр Кремер.
Кроме того, на март запланировано представление Совету директоров Всемирного банка проекта по дополнительному финансированию сектора лесного хозяйства Беларуси в размере $14 млн.
Александр Кремер принимает участие в семинаре по адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата, который проходит в Белорусском технологическом университете. Семинар предусматривает презентацию программы "Стратегия и планы действий по адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата, увеличению абсорбции парниковых газов, внедрению принципов зеленой экономики" и четыре тематических круглых стола. Обсуждаются проблемы состояния лесов, наиболее значимые последствия изменения климата и общеевропейские подходы по адаптации к нему лесного хозяйства. Будет представлен проект стратегии Национального плана по внедрению принципов зеленой экономики в лесное хозяйство до 2030 года.-0-
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