ВБ профинансирует в 2018 году модернизацию 29 объектов водоснабжения и водоотведения в Беларуси

3 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Всемирный банк в 2018 году профинансирует модернизацию 29 объектов водоснабжения и водоотведения в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик.

"Всемирный банк с 2009 года на реализацию в Беларуси проекта "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" выделил $150 млн заемных средств. К настоящему времени освоено около $100 млн, завершены работы по 29 объектам. Еще 29 планируется ввести в 2018 году на сумму около $50 млн", - рассказала Марина Толстик.

Среди проектов - реконструкция системы канализации в Логойске, Борисове и Быхове, канализационного коллектора №3 в Бобруйске, очистных сооружений в Мстиславле. Планируется также строительство главной канализационной насосной станции в Ганцевичах, водопроводных сетей в Кричеве (первая очередь), станции обезжелезивания подземных вод на головном водозаборе в Речице и 12 станций обезжелезивания в Витебской области.

Проекты в сфере водоснабжения реализуются также с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В консорциуме с Северным инвестиционным банком ЕБРР профинансировал реконструкцию очистных сооружений в Витебске, Бресте, Гродно и строительство биогазовых комплексов на очистных сооружениях в Слониме и Барановичах. Биогазовая установка в Барановичах была введена в эксплуатацию в декабре 2017 года. Общий объем кредитных средств на реализацию данных проектов составил 39,35 млн евро, грантовое финансирование освоено в размере 31,88 млн евро. "Эффект по этим направлениям носит долгосрочный характер, обусловленный в первую очередь снижением нагрузки на окружающую среду, связанным с отведением сточных вод", - подчеркнула Марина Толстик.

В настоящее время рассматривается возможность участия ЕБРР в финансировании строительства станций обезжелезивания.

Всего с 2009 года в систему ЖКХ Беларуси в рамках сотрудничества с Международным банком реконструкции и развития (основное кредитное учреждение Всемирного банка), ЕБРР и Северным инвестиционным банком привлечены инвестиции на общую сумму около 280 млн евро. Марина Толстик отметила, что в Беларуси сложился позитивный опыт работы с международными финансовыми организациями по реализации проектов в сфере ЖКХ. "Привлечение кредитных средств в настоящее время является основным способом реабилитации коммунального хозяйства. Международные банки предлагают достаточно комфортные условия заимствования, есть возможность привлечения передового опыта и практики", - добавила она.

На балансе организаций ЖКХ Беларуси находится 10 197 артезианских скважин, 1 300 очистных сооружений, 598 станций обезжелезивания воды, 38,2 тыс. км водопроводных сетей, 18,5 тыс. км канализационных сетей.-0-