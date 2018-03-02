Вектор на снижение процентных ставок в экономике сохранится - Нацбанк

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вектор на снижение процентных ставок в экономике сохранится. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вектор на снижение процентных ставок в экономике сохранится. Двигаться будем в рамках параметров, предусмотренных основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год", - отметил Павел Каллаур.

Параллельно во взаимодействии с правительством будет продолжена работа по укреплению доверия к национальной валюте и дедолларизации экономики. "Несмотря на положительную динамику, степень долларизации экономики по-прежнему остается высокой. Невысокая скорость ее снижения обусловлена состоянием платежного баланса и уровнем золотовалютных резервов", - пояснил председатель правления Нацбанка.

Дополнительно процесс дедолларизации экономики тормозится устоявшейся практикой и нежеланием отказываться от привязки к иностранной валюте и ее использованию при проведении расчетов на территории Беларуси. "Полагаю, что хеджирование рисков за государственный счет недопустимо. Локальные задачи не должны решаться в ущерб принятой стратегии. Исключений быть не должно", - заметил Павел Каллаур.

Фокус политики Нацбанка будет направлен на удержание инфляции вблизи целевого значения. До конца текущей пятилетки это 5% (плюс-минус один процентный пункт). Золотовалютные резервы за 2017 год увеличились на $2,4 млрд, частично они включают средства, привлеченные для выплат по валютным обязательствам в текущем году. Улучшилась структура международных резервных активов, чему способствовала чистая покупка Национальным банком валюты на внутреннем валютном рынке.

Банковские кредиты продолжат выступать источником финансовой поддержки экономики. Финансирование крупных проектов будет осуществляться главным образом на базе Банка развития, в том числе в сотрудничестве с коммерческими банками.

По словам Павла Каллаура, устойчивая работа банковского сектора обеспечена. "Ситуация на денежных рынках близка к динамическому равновесию. Показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне", - отметил он. Вместе с тем сохраняется высокий уровень кредитного риска и его потенциала. Индикатором его реализации является доля проблемных активов. "Проблемные долги несут риски не только для работы банковского сектора, но и ограничивают возможности развития и роста экономики. В этой связи важно максимально быстро принять меры по расчистке балансов предприятий, их финансовому оздоровлению", - подчеркнул Павел Каллаур.

"Меры денежно-кредитной политики способны создать условия, стабилизировать темпы роста экономики вблизи равновесного значения. Выход же на более высокий потенциальный уровень зависит от комплексности мер экономической политики", - резюмировал председатель правления Нацбанка.-0-