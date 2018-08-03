"Великий камень" и IFC намерены развивать инвестиционное и кредитное сотрудничество

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и Международная финансовая корпорация (IFC) намерены проработать вопросы инвестиционного и кредитного сотрудничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.
Руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар, глава представительства IFC в Беларуси Ольга Щербина посетили индустриальный парк и провели совещание с главным исполнительным директором СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэном и главой администрации "Великого камня" Александром Ярошенко. Стороны обсудили общие вопросы и перспективы сотрудничества, а также выразили заинтересованность в установлении партнерских отношений.
Джейсон Пеллмар, впервые посещая парк, отметил высокую заинтересованность в развитии сотрудничества с компанией по развитию парка, резидентами и инвесторами, а также предложил совместные мероприятия для продвижения "Великого камня".
Стороны договорились в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании и перейти к проработке конкретных вопросов инвестиционного и кредитного сотрудничества.
Международная финансовая корпорация (входит в группу Всемирного банка) - крупнейший глобальный институт развития, фокусирующийся на поддержке частного сектора в странах с развивающимся рынком. IFC сотрудничает с более чем 2 тыс. бизнесами по всему миру. В течение 2018-го финансового года IFC предоставила рекордные $23,7 млрд долгосрочного финансирования в развивающихся странах.-0-
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