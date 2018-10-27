"Великий камень" и СЭЗ "Минск" подписали меморандумы о сотрудничестве с Femoza

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка "Великий камень" Сергей Вайтеховский и заместитель главы администрации "СЭЗ "Минск" Петр Филипович подписали меморандумы о сотрудничестве с Международной федерацией свободных и специальных экономических зон (Femoza) на полях Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД, который проходил 22-26 октября в Женеве, сообщили БЕЛТА в постоянном представительстве Беларуси в Женеве.

Это будет способствовать дальнейшему развитию индустриального парка и СЭЗ в Беларуси и созданию в их границах еще более благоприятного инвестиционного климата для иностранных компаний.

Фото постоянного представительства Беларуси в Женеве

Президент Femoza Хуан Торрентс провел для белорусской делегации презентацию передового опыта функционирования СЭЗ в мире.

На форуме во время сессии "Специальные экономические зоны: вызовы и возможности" Сергей Вайтеховский проинформировал участников об условиях для инвесторов, созданных в "Великом камне", и принял участие в интерактивной дискуссии о путях развития особых экономических зон.

Делегацию Беларуси на форуме возглавила начальник главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Елена Перминова. В состав делегации также входят представители Министерства финансов, Национального агентства инвестиций и приватизации, постоянного представительства Беларуси в Женеве, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка "Великий камень", СЭЗ "Минск", юридической фирмы "Арцингер и партнеры" и Агентства стратегического и экономического развития.-0-