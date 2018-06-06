"Великий камень" сертифицировали в области системы менеджмента качества и охраны труда

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" сертифицировалось в области системы менеджмента качества и охраны труда, соответствующая информация размещена на сайте индустриального парка, сообщает БЕЛТА.
"Компания по развитию индустриального парка успешно сертифицировалась в области системы менеджмента качества и охраны труда, что подтверждено сертификатами соответствия, выданными Национальным органом по сертификации "БелСтандартЦентр" и Канадским органом по сертификации PECB", - говорится в сообщении на сайте парка.
Внедрение систем менеджмента обеспечивает возможность организации управлять рисками в системе менеджмента и повышать эффективность ее функционирования.
"Указанные системы основаны на требованиях международных стандартов, что позволяет использовать современные и общепризнанные мировые технологии, говорить с зарубежными партнерами на одном языке и более эффективно организовывать совместную работу", - пояснили в компании.-0-
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