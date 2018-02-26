Венгрия заинтересована в закупках материалов для строительства АЭС через БУТБ

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия заинтересована в закупках материалов для строительства АЭС через ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Данный вопрос был обсужден 23 февраля в ходе визита в центральный офис ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" венгерской делегации в составе торгово-экономического атташе посольства Венгрии в Беларуси Берталана Сенпетери и представителей компании - поставщика стройматериалов Clean-Star Complex", - рассказал пресс-секретарь.

Как отметил генеральный директор Clean-Star Complex Роберт Варга, на биржу он приехал по рекомендации посольства и рассчитывает уже в самое ближайшее время начать торговать - самостоятельно либо через биржевого брокера. Венгерский бизнесмен, в частности, выразил заинтересованность в закупке белорусских стройматериалов и пилопродукции с использованием электронных площадок БУТБ. При этом планируется проработать возможность доставки приобретаемых на бирже товаров аккредитованными на БУТБ компаниями-перевозчиками. "Сейчас в нашей стране идет строительство атомной электростанции в рамках проекта "Пакш-2", поэтому спрос на стройматериалы очень высокий. Надеюсь, сотрудничество с биржей поможет нам осуществлять закупки более эффективно", - заявил он.

По словам первого заместителя председателя правления БУТБ Анатолия Зарецкого, в последние годы венгерские компании достаточно активно участвуют в биржевых торгах. Так, если в 2015 году сумма биржевых сделок, совершенных субъектами хозяйствования Венгрии, не превышала $316 тыс., то в 2017-м этот показатель составил уже $6,7 млн. Самыми востребованными товарными позициями были пиломатериалы и балансовая древесина - они обеспечили около 99% общего товарооборота с венгерскими участниками биржевых торгов. Возросло и количество аккредитованных на БУТБ венгерских компаний: с 10 в 2015 году до 18 на начало текущего года. Во многом этому способствовала работа по привлечению на биржевые торги венгерских предприятий, проводимая посольством Венгрии в Беларуси.-0-