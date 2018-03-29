Верховный суд отмечает улучшение условий для предпринимательства в Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд отмечает улучшение условий для ведения предпринимательства в Беларуси, сообщил журналистам заместитель председателя, председатель судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Беларуси Юрий Кобец перед очередным заседанием пленума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество дел, которые рассматривают экономические суды, постепенно сокращается. Это связано прежде всего с тем, что правила ведения предпринимательской деятельности все более совершенствуются, становятся понятными и прозрачными. Очень большая работа проделана органами исполнительной, законодательной власти. В целом можно говорить, что условия для предпринимательства в республике улучшаются. Это замечаем не только мы, но и наши международные партнеры", - сказал Юрий Кобец.

Недавно в Беларуси приняты и вступили в силу важнейшие документы, касающиеся ведения бизнеса. Так, 26 февраля вступили в силу основные положения декрета №7 "О развитии предпринимательства". Верховный суд обращает внимание судов на необходимость при разрешении дел учитывать положения этого ключевого документа по улучшению бизнес-климата в стране.

По словам заместителя председателя ВС, декрет №7 уже отражается на деятельности экономического правосудия. В частности, по-иному регулируется чувствительная для бизнеса сфера субсидиарной ответственности. "Декрет прямо устанавливает, что привлекать к субсидиарной ответственности можно предпринимателя только в случае наличия виновных (умышленных) действий, которые повлекли за собой банкротство предприятия", - отметил он. Суды уже руководствуются этими нормами. В целом декрет влечет изменение подходов к рассмотрению экономических дел. В этой связи суды прежде всего будут исходить из принципа добросовестности субъектов хозяйствования при осуществлении предпринимательской деятельности.

"Можно говорить, что при рассмотрении экономических споров мы будем прежде всего анализировать экономическую составляющую и меньше всего основываться на каких-то формально-юридических постулатах", - сказал Юрий Кобец.

Пленум Верховного суда посвящен некоторым вопросам рассмотрения судами экономических и гражданских дел с участием таможенных органов. На заседании обсудят результаты изучения и обобщения судебной практики разрешения споров с участием таможенных органов, и в целях единообразного применения законодательства Верховный суд даст судам разъяснения.-0-