"Виктория-Тур" и "Динамо-Кейтеринг" исключены из реестра страховых агентов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальное дочернее туристическое унитарное предприятие "Виктория-Тур" и унитарное предприятие по оказанию услуг "Динамо-Кейтеринг" исключены из реестра страховых агентов Министерства финансов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Предприятия исключены из реестра в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию.-0-