"Виктория-Тур" и "Динамо-Кейтеринг" исключены из реестра страховых агентов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальное дочернее туристическое унитарное предприятие "Виктория-Тур" и унитарное предприятие по оказанию услуг "Динамо-Кейтеринг" исключены из реестра страховых агентов Министерства финансов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.
Предприятия исключены из реестра в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.423 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN