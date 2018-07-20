Вице-премьер Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай

20 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Вице-премьер Михаил Русый рассказал журналистам о видах белорусских аграриев на урожай в текущем году, который отметился непростыми климатическими условиями, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания у главы государства подробно обсуждались вопросы уборочной кампании и заготовки кормов для нужд животноводства. В настоящее время завершается подготовка к наиболее массовым работам.

"Жесткий разговор состоялся, что должно быть качество. Должны быть задействованы все силы и средства, чтобы каждый комбайн работал. Что касается хлеба, я думаю, что у нас несколько меньше чисто зерновых, чем в прошлом году. Мы рассчитываем, что с кукурузой (с учетом того, что очень неплохая кукуруза) мы будем иметь меньше прошлого года на 450-460 тыс.т. В амбаре будет 7 млн 800 тыс. т. Этого достаточно, чтобы по балансу обеспечить себя, накормить скот, иметь запас. Госзаказ уже начал выполняться", - заявил вице-премьер.

По его словам, урожай рапса ожидается в амбарном весе около 600 тыс. т. "Несколько меньше, чем в прошлом году. У нас неплохой яровой (рапс. - Прим. БЕЛТА), он в этом году очень удачно попал и под дожди, - отметил Михаил Русый. - И свекла неплохая (лучше прошлого года), кукуруза в последние дни дает хорошие прибавки в росте, пошли вторые укосы".

Заготовка кормов на совещании рассматривалась особо: глава государства требовал доложить ситуацию на местах и еще раз акцентировал внимание на требованиях по качеству и соблюдению необходимых технологий на этапах как заготовки кормов, так и последующего хранения. Основная задача - обеспечить необходимыми запасами каждое хозяйство страны, чтобы исключить дорогостоящую переброску между районами и, соответственно, финансовые потери.-0-