Вице-премьеры Беларуси и России проведут переговоры в Москве

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и зампредседателя правительства России Дмитрий Козак, которые курируют сферу энергетики, проведут сегодня переговоры в Москве. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Также 13 сентября в Москве состоится встреча вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко с первым вице-премьером - министром финансов России Антоном Силуановым.-0-