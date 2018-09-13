Вице-премьеры Беларуси и России проведут переговоры в Москве

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и зампредседателя правительства России Дмитрий Козак, которые курируют сферу энергетики, проведут сегодня переговоры в Москве. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Также 13 сентября в Москве состоится встреча вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко с первым вице-премьером - министром финансов России Антоном Силуановым.-0-
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