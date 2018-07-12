Вице-премьеры стран ЕАЭС обсудили проекты по реализации цифровой повестки союза

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициативы и проекты по реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), концептуальные подходы к цифровой прослеживаемости товаров, грузов, вопросы проведения эксперимента по мониторингу транзитных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб), организации деятельности офиса управления цифровыми инициативами в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудили 11 июля заместители глав правительств государств - членов ЕАЭС, ответственные за реализацию цифровой повестки, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и члены Коллегии (министры) ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Во встрече приняли участие вице-премьер-министр Армении Тигран Авинян, первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Жумагалиев, вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков, заместитель председателя правительства России Максим Акимов, а также руководители и представители госорганов власти стран ЕАЭС.

"Президенты утвердили шесть приоритетных инициатив, которые планируется реализовать в ЕАЭС: систему регулятивных песочниц, цифровую прослеживаемость товаров, услуг и активов, цифровую торговлю, цифровые транспортные коридоры, соглашение об обороте данных, цифровую промышленную кооперацию. В рамках этих приоритетов организованы и действуют экспертные площадки, на которых специалисты регулярно обсуждают тренды, модели и бизнес-решения по каждому проекту. Для работы с инициативами в комиссии создан проектный офис управления, куда вошли представители пяти стран. ЕЭК уже получила более 20 предложений со стороны государств ЕАЭС и бизнеса", - пояснили в пресс-службе.

"В скором времени будет реализован масштабный и важный для свободного движения товаров в ЕАЭС проект по созданию общесоюзной системы прослеживаемости товаров и грузов. Уже формируется его база - интегрированная информационная система Союза", - добавили в ЕЭК.

Общая архитектура цифровой прослеживаемости в Евразийском экономическом союзе, включая четкую фиксацию на этапе разработки цели создания системы и обязательств перед бизнесом и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), описание системы взаимодействия с национальными сегментами, а также условий и принципов доступа к массиву данных, которые будут аккумулироваться в системе, будет представлена вице-премьерам на следующем заседании Совета ЕЭК.

По результатам обсуждения повестки заместители глав правительств государств - членов ЕАЭС высказались за необходимость выработать подходы к регулированию оборота данных, формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров, зафиксировать принципы общей архитектуры цифровой прослеживаемости в Союзе. Вице-премьеры подчеркнули необходимость усиления проектной деятельности и совершенствования механизмов, которые будут обеспечивать эффективную реализацию потока совместных инициатив, пилотных проектов, экспериментов в контексте цифровых преобразований экономики.-0-