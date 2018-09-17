Вице-премьеры стран ЕАЭС подписали соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза подписали соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Соглашение определяет направления и порядок гармонизации законодательства стран ЕАЭС в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг на основе международных принципов и стандартов, - пояснили в ЕЭК. - Документ необходим для создания общего финансового рынка и взаимного признания лицензий в странах союза. Процесс сближения национальных норм должен завершиться к 2025 году".

В течение девяти месяцев со дня вступления в силу соглашения стороны совместно с ЕЭК разработают дорожную карту по сближению норм, предусмотренных национальными законодательствами в финансовой сфере.-0-