Вице-премьеры стран СНГ ознакомились с белорусским павильоном на ВДНХ в Москве

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьеры стран СНГ, прибывшие в Москву для участия в заседании Экономического совета Содружества, сегодня ознакомились с павильоном Республики Беларусь на ВДНХ в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Пояснения своим коллегам во время осмотра делал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, а также директор компании, управляющей павильоном, Геннадий Романенко. Вице-премьеры осмотрели отреставрированное здание павильона, развернутую в нем ежедневную белорусскую выставку-ярмарку. На ней представлены одежда, обувь, косметика, сувениры, продукты. Геннадий Романенко рассказал, какие выставки прошли в павильоне в последнее время.

В конце 2016 года была завершена кардинальная реконструкция павильона, которая длилась почти десять лет. Теперь москвичи и гости столицы России могут увидеть его в первозданном облике, таким, каким он задумывался в начале 1950-х годов.

Во время реставрации специалисты не только возвратили первозданный облик здания, но и восстановили его исторические интерьеры. В частности, был отреставрирован фасад со скульптурой "Мать - Белоруссия" авторства известного белорусского скульптора Андрея Бембеля. По заказу и за счет белорусской стороны на фронтоне павильона установлены пять точных копий исторической скульптурной композиции "Труженики Белоруссии". Она состоит из двухметровых скульптур "Доярка", "Агроном", "Колхозница", "Охотник", "Механизатор".-0-