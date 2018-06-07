Вице-президент ЕБРР отмечает улучшение индикаторов работы белорусской экономики

7 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию отметил улучшение индикаторов работы белорусской экономики в беседе с журналистами по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается индикаторов работы белорусской экономики, то они показывают позитивное улучшение по ряду направлений, - сказал Алан Пию. - Это касается таких показателей, как экономический рост и инфляция, которые находятся под контролем. Два года назад мы отказались от ограничений нашей деятельности в Беларуси, это позволило нам существенно активизировать работу по инфраструктурным проектам в стране".

Вице-президент ЕБРР посещает Беларусь с 3 по 8 июня. Состоялось уже несколько его встреч с руководством белорусских госорганов.-0-