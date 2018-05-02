Вклады населения в белорусских рублях в I квартале выросли, в валюте практически не изменились

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклады населения в белорусских рублях в I квартале 2018 года выросли, в валюте практически не изменились. Такие данные приводятся в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, сделанном на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

На фоне увеличения банками доходности по вновь привлекаемым вкладам срочные рублевые депозиты населения в I квартале 2018 года увеличились на 6,7%.

В структуре депозитов физических лиц в национальной валюте продолжилась тенденция роста доли безотзывных вкладов, удельный вес которых увеличился в марте 2018 года до 56,6%. Среди них главным образом растут долгосрочные вклады, доля которых в общем объеме безотзывных депозитов населения в белорусских рублях превысила на 1 апреля 2018 года 70%.

По валютным сбережениям в Нацбанке отмечают, что объем привлеченных банками валютных средств у населения за I квартал практически не изменился и составил около $8,4 млрд. В то же время в их структуре растет доля переводных депозитов, отражая предпочтение населения иметь более ликвидные активы на фоне снижения процентных ставок по вкладам в иностранной валюте. Так, срочные валютные депозиты населения за I квартал снизились почти на $160 млн. При этом переводные депозиты выросли на $112 млн, облигации банков - на $28 млн и депозиты драгоценных металлов - на $15 млн.-0-