Владимир Скворцов обсудил с Нехемией Пересом взаимодействие Беларуси и Израиля в сфере IT и инноваций

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективные направления белорусско-израильского взаимодействия обсуждались на встрече посла Беларуси в Израиле Владимира Скворцова и Нехемии Переса, председателя совета директоров Центра мира и инноваций имени Шимона Переса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии.

Владимир Скворцов передал собеседнику книгу "250 асоб з Беларусі ў дыялогах культур", одна из статей которой посвящена его отцу - девятому президенту Израиля Шимону Пересу, Нобелевскому лауреату.

Во время встречи посол особо отметил повышение интенсивности контактов по парламентской и межведомственной линии между двумя странами, а также позитивную динамику взаимной торговли.

В центре внимания находились вопросы подготовки крупных мероприятий, включая предстоящее в мае в Израиле заседание совместного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Отдельной темой обсуждения стали возможные направления взаимодействия в ИТ-cекторе и других отраслях.

Посол ознакомил Нехемию Переса с беспрецедентными условиями для развития ИТ-отрасли в Беларуси, появившимися благодаря подписанному Президентом декрету. В этой связи открываются и новые возможности для двустороннего сотрудничества с Израилем, в том числе по линии Центра мира и инноваций, подчеркнул Владимир Скворцов.

Нехемия Перес, возглавляющий также венчурный фонд Pitango Venture Capital (поддержка израильских стартап-компаний на ранних стадиях развития), отметил, что в этом году планирует посетить малую родину своего отца и провести ряд деловых встреч для установления контактов между Израилем и Беларусью в инновационной сфере.

Во время встречи был акцентирован имеющийся потенциал сотрудничества между двумя странами по образовательной и исторической тематике, в том числе связанной с изучением и сохранением памяти о трагических событиях Второй мировой войны.

Нехемия Перес высказал намерение организовать в Беларуси презентацию автобиографической книги своего отца "No room for small dreams", которая готовится к изданию в русскоязычной версии. Ее экземпляр на английском языке был вручен им в сентябре 2017 года министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.-0-