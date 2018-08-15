15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение зеленых закупок в Беларуси планируется начать в середине 2019 года. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский.

В настоящее время Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с ПРООН активно работают над формированием перечня товаров, которые будут подпадать под понятие "зеленые закупки". "Планируется, что к моменту вступления в силу новой редакции закона о государственных закупках (1 июля 2019 года) этот перечень будет утвержден", - рассказал Павел Жуковский.

Далее будут определены экологические требования к внесенным в перечень товарам, работам, услугам. Соблюдение этих требований станет обязательным при проведении государственных закупок.

"Таким образом, будет сделан первый шаг к внедрению зеленых закупок, - подчеркнул начальник управления МАРТ. - Зеленые (устойчивые) закупки - одна из Целей устойчивого развития, к достижению которых наша страна активно стремится".

Как ранее поясняли в Минприроды, сейчас в Беларуси в качестве критерия оценки поставщиков товаров, работ, услуг используется в первую очередь ценовой фактор и качество продукции. В то же время в европейских государствах, которые уже давно реализуют принципы зеленой экономики на практике, одним из ключевых критериев оценки является экологичность самого производства. Введение такого критерия оценки при осуществлении госзакупок могло бы в значительной степени стимулировать поставщиков к внедрению чистых, экологичных технологий производства.-0-

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