Внесены изменения в госпрограмму "Малое и среднее предпринимательство" на 2016-2020 годы

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 28 декабря 2017 года №1015 предусмотрено внесение изменений и дополнений в Государственную программу "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В соответствии с документом, планируемый объем расходов по финансовому обеспечению реализации госпрограммы снизится с Br594 млн до Br580,1 млн.

Также пересмотрена методика оценки эффективности госпрограммы.

Кроме того, утверждена новая редакций следующих приложений: мероприятия госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы; финансовое обеспечение реализации госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-