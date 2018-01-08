Внесены изменения в госпрограмму "Малое и среднее предпринимательство" на 2016-2020 годы

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 28 декабря 2017 года №1015 предусмотрено внесение изменений и дополнений в Государственную программу "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы. Соответствующая информация размещена на
В соответствии с документом, планируемый объем расходов по финансовому обеспечению реализации госпрограммы снизится с Br594 млн до Br580,1 млн.
Также пересмотрена методика оценки эффективности госпрограммы.
Кроме того, утверждена новая редакций следующих приложений: мероприятия госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы; финансовое обеспечение реализации госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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