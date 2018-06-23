Внешнеторговое сальдо Витебска по итогам полугодия ожидается на уровне $100 млн

23 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Положительное внешнеторговое сальдо Витебска по итогам I полугодия ожидается на уровне $100 млн. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин на встрече с представителями делегаций городов-побратимов Витебска, передает корреспондент БЕЛТА.

Одну из главных задач при вступлении в должность мэра Виктор Николайкин видел в том, чтобы вывести город из отрицательного сальдо внешнеторгового оборота. "Несколько лет назад удалось выйти на плюс и стабильно на протяжении последних лет удерживать достигнутый результат, постепенно наращивая экспорт. По итогам первого полугодия положительное сальдо ожидается на уровне $100 млн. Это большое достижение в экономике города, которое стало возможным благодаря развитой связи с городами-побратимами", - подчеркнул председатель горисполкома.

В настоящее время договоры о побратимстве и партнерских отношениях связывают Витебск с 26 городами из 12 стран. "Побратимские отношения очень сильно влияют на укрепление и развитие культурных, социальных, экономических контактов. Без них достигнуть такого значимого результата не удалось бы", - убежден мэр.

Витебск сегодня отмечает свое 1044-летие. На День города прибыли девять делегаций из городов-побратимов Латвии, Польши, Болгарии, России, Китая, а также представители Могилевской, Брестской и Гомельской областей, городов и районов Витебской области. Во время официальной встречи в горисполкоме представители делегаций высказали много теплых слов и пожеланий в адрес Витебска и его жителей. Гости также подчеркнули значимость побратимских связей, установление которых направлено на укрепление контактов во всех сферах, обмен опытом.

Так, председатель комитета по транспорту и связи администрации российского Смоленска Алексей Иванов отметил, что в работе по развитию электротранспорта Смоленск равняется на своего белорусского побратима. "У вас есть чему поучиться", - добавил он.

Заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов (Россия) обратил внимание на ухоженный вид города-именинника: "Дороги, фасады, газоны. По их состоянию видно, что здесь заботятся о людях".

Тесно переплетены судьбы Витебска и Резекне (Латвия), считает председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич. По его глубокому убеждению, белорусский и латвийский побратимы заинтересованы в развитии друг друга.

Виктор Николайкин выразил огромную благодарность за искренние слова и поздравления, подчеркнув, что все совместные усилия направлены на единую цель - способствовать процветанию городов и стран.-0-