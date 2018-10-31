Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1% до $16,5 млрд

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 октября 2018 года составил $16,5 млрд, уменьшившись с начала года на $183 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-сентябре привлечены внешние государственные займы на сумму $1,7184 млрд, в том числе $668,7 млн - правительства и банков России, $600 млн - еврооблигации, $325,9 млн - банков КНР, $119,8 млн - МБРР, $4 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1,7634 млрд, из которых $800 млн - еврооблигации, $341,4 млн - банки КНР, $306,8 млн - правительство России, $264,8 млн - ЕФСР, $48,7 млн - МБРР, $1 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитная корпорация США.

Государственный долг Беларуси на 1 октября составил Br44,6 млрд и увеличился по сравнению с началом 2018 года на Br2,4 млрд, или на 5,7%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября составил Br9,6 млрд, увеличившись с начала года на Br456,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 5%.

За январь-сентябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $281,8 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $260,7 млн и Br23,1 млн.-0-