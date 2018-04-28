Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,8% до $16,4 млрд

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 апреля 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $304,7 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-марте привлечены внешние государственные займы на сумму $871,5 млн, в том числе $600 млн - еврооблигации, $222,3 млн - правительства и банков России, $33,5 млн - МБРР, $14,2 млн - банков КНР, $1,5 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга с начала года составило $1 млрд 189,1 млн, из которых $800 млн - еврооблигации, $179,3 млн - банкам КНР, $107,1 млн - правительству России, $88,3 млн - ЕФСР, $13,3 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $0,4 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 апреля составил Br41,3 млрд и уменьшился по сравнению с началом года на Br838 млн, или на 2%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля составил Br9,3 млрд, увеличившись с начала года на Br134,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.

За январь-март размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $134 млн. Погашено валютных государственных облигаций для юр- и физлиц на сумму, эквивалентную $68,9 млн.-0-