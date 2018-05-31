Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $315,6 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-апреле привлечены внешние государственные займы на сумму $990,5 млн, в том числе $600 млн - еврооблигации, $313,6 млн - правительства и банков России, $42,3 млн - МБРР, $33,1 млн - банков КНР, $1,5 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга с начала года составило $1 млрд 235,1 млн, из которых $800 млн - еврооблигации, $179,3 млн - банкам КНР, $137,1 млн - правительству России, $88,3 млн - ЕФСР, $29,3 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $0,4 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил Br42,3 млрд и увеличился по сравнению с началом года на Br87,3 млн, или на 0,2%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая составил Br9,4 млрд, увеличившись с начала года на Br261,8 млн (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.

За январь-апрель размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $186,7 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юр- и физлиц на сумму $126,9 млн и Br23,1 млн.-0-